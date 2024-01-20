Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol il birinciliğinde Gençlikspor A takımı şampiyon oldu.

Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde ilk iki maçını kazanarak şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Gençlikspor A takımı son maçında Gençlikspor B takımı önünde zorlanmadan 3-0 galip gelerek üç maçınıda kazanak 9 puanla il birinciliğini kazandı.

Günün ikinci maçında ise Sungurlu Belediyespor ile Çorum Belediyespor takımları ikincilik üçüncülük için mücadele etti.

Sungurlu Belediyespor rakibini 3-0 yenerek ikincilik kupasını alırken Çorum Belediyespor üçüncü oldu.

İki maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.