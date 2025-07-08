Çorum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği'nde Çorum kız ve erkek takımı grubunu birinci sırada tamamlayarak yarı final grubuna adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği 4-6 Temmuz tarihleri arasında Çorum'da yapıldı.

Samsun ve Amasya ile birlikte C grubunda mücadele eden Çorum kız takımı Yeni Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Samsun'u, ikinci maçında ise Amasya takımını 3-2'lik skorlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı final grubuna yükseldi.