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Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Kent & Başkan Dergisi’nin, Kent ve Başkan Ödülü’ne layık görüldü.

Başkan Şaltu, derginin ülkedeki tüm belediye başkanlarını aday göstererek www.kentvebaskanodulleri.com sitesi üzerinden 45 gün önce başlattığı online oylamayla halkın seçtiği en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Kent&Başkan Dergisi’nin dördüncüsünü bu yıl düzenlediği ve online oylamayla halka seçtirdiği en başarılı belediye başkanlarından biri oldu.

Şaltu, derginin Türkiye’deki tüm belediye başkanlarını aday göstererek www.kentvebaskanodulleri.comsitesi üzerinde 45 gün önce başlattığı oylama sonucu, halkın hizmet sürecini ve yaptıkları çalışmaları başarılı bulduğu belediye başkanı olarak Kent ve Yaşam Ödülü’ne layık görüldü. Tüm Türkiye’yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan il ve ilçe başkanlarına ödülleri Kayseri’de düzenlenen törenle verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise amcasının cenazesinden dolayı bu törene katılamamıştı. Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Aynı Zamanda Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret ederek ödüllerini takdim etti.