Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın kızı Merve Kaya, Kaan Akçay ile dünya evine girdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile eşi Hatice Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeniden Refah Partisi Batı Karadeniz Bölge Başkanı Yaşar Anaç, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.