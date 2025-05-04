Gelecek Partisi Çorum İl Teşkilatı, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, İl Başkan Vekili Fatih Softa ve Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş sırasıyla CHP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ne ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı ve Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu ve yönetimi ile bir araya gelen Gelecek Partisi Çorum İl Teşkilatı, gündemi değerlendirerek, görüş alış verişinde bulundular.