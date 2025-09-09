Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik)’nin geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurulunda mevcut başkan Başkanı Ahmet Pehlivan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilmişti.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan’ı ziyaret ederek yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik etti ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ahmet Pehlivan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.