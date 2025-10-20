Gülabibey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Avni Yılmaz’ın oğlu Emre Yılmaz, Esmanur Kepçe ile dünya evine girdi.
Hanife-Erdoğan Kepçe çiftinin kızı Esmanur ile Selma-Avni Yılmaz çiftinin oğlu Emre, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Çorum Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen nikah törenine Yılmaz ve Kepçe Aileleri ile yakınları katıldı.
Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken davetliler de mutluluğa ortak oldu.
HAKİMİYET, Emre-Esmanur Yılmaz çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
Muhabir: Yüksel Basar