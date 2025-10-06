YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı.

ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.