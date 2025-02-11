Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı’ndan faydalanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerine destek olacak.

Sosyal Belediyecilik alanında öğrencilerin her zaman yanında olan Çorum Belediyesi YKS başvurusu yapan öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Bu yıl üniversite sınavı heyecanı yaşacak olan ve belediyemiz Sosyal Destek Kartından faydalanan gençlerimize destek vermek amacıyla sınav ücretleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Başvuruların belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü’ne öğrencinin velisi tarafından yapılaması gerekmektedir. 3 Mart 2025 mesai bitimine kadar başvurular yapılabilecek ve bu yardımdan yalnızca belediyemiz Sosyal Destek Kartı hizmetinden faydalanabilen aileler faydalanabilecektir” ifadelerine yer verildi.