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Çorum’un Alaca ilçesinde yoğun siste sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Eskipazar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 66 ACU 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y. ve H.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.