Çorum 'un Laçin ilçesinde yol kenarında çıkan ve bir evin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

İkizce köyünde yol kenarında sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol kenarındaki bir evin bahçesine de sıçrayan yangın, Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yoldan geçen bir araçtan atılan sigaradan kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alanda zarar oluştu.