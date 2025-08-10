Çorum'da otomobilin yol kenarındaki bordür taşlarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Hasan Zahir mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Fethi Ç. yönetimindeki 55 DM 074 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Melisa Ç. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı