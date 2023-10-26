Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir'de olay, dün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde yaşandı.

"YOL VERME" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AA ve İHA'da yer alan bilgilere göre 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül (43) ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜ SİLAHLA VURDU

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini söyledi. Gül’ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve N.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi.

Ajanslar