Karadeniz’den İstanbul istikametinde bayram trafiği sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı sebebiyle Karadeniz bölgesindeki memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Bölgenin en önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Osmancık, Merzifon ve Havza kısmında da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Sürücüler yavaşlayarak temkinli şekilde ilerlerken, trafik polisi ve sağlık ekipleri yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor.