Ankara'da yolunu kesen saldırganlarca darp edilen sürücü, "İçlerinden biri bana silahını göstererek sataşmaya başladı ve yumruk attı" dedi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak'ta meydana geldi.

İddialara göre, Tuncay Boğa (19), içinde ailesinin de bulunduğu aracıyla ilerlediği sırada, önündeki sürücünün tehlikeli hareketleri nedeniyle kornaya bastı.

Korna sesine tepki gösteren sürücü ise küfrettiği Boğa'yı takip ederek sıkıştırdı sonra da aracına çarptı.

O sırada önü kesilen genç adam otomobilden inen 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin saldırısına uğradı.

Kendisine silah gösterildiğini iddia eden Boğa'nın aracına da saldırganlarca zarar verildi. Uğradığı saldırı sonrası Boğa, polise giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



"O hareketlerine rağmen kendisinden özür diledim"

Olayla ilgili konuşan Tuncay Boğa, "Seyir halindeyken aniden önüme bir araba atladı. Aracıma çarptığını sandım. O sırada gerginlik çıkarmaya çalışıyordu. Ben de kornaya basınca bana sataşmaya devam etti. O hareketlerine rağmen kendisinden özür diledim. Bu kez beni takip ederek sıkıştırmaya başladı. Karşılık vermedim. Daha sonra aracıma arkadan bilerek çarptı ve ben de durmak zorunda kaldım. Araçtan indiler. 3 kişi aracıma saldırmaya başladı. Erkek şahıs bana silahını göstererek sataşmaya başladı ve yumruk attı. O sırada ailemle beraberdim. Onlar da bu durumdan etkilendi. Kendilerini tanımıyorum ve yakalanmalarını istiyorum. Mağdur edildim. Neden bana saldırdıklarını anlamış değilim. Umarım hak ettiği cezayı alırlar" dedi.