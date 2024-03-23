Ankara’da yaşayan Yozgatlı 10 kadının bir araya gelerek kurduğu Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi 3. kültürel gezisini, Çorum Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile 24 Mart Pazar günü Çorum’a yapacak.

Misafirler 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hitit Güneşi Hattuşaş ve tarihi mekan ziyaretleri ile geçmişe kısa bire yolculuk yapacaklar.

Kooperatif Başkanı Salime Tarihçi ve Kooperatif 2. Başkanı/Medyadan Sorumlu Üye Gültaç Harmancı Korkut’un verdiği bilgiye göre; kültürel gezilerde kadın katılımını önemseyen ve öncelik veren kooperatif, kar amacını değil kadın dayanışmasını ekonomik faaliyet olarak hedefliyor.

Özgür kadın, güçlü kadın ve sağlıklı ürün sağlıklı nesiller hedefiyle kurulan kooperatifin amacı; geleneksel ürünleri şehire taşırken, göçle gelen kadınların duygu ve düşüncelerini kentle bütünleştirmek, ülkenin tarihi yerlerine geziler düzenleyerek hem eko turizmine katkı sunmak hem de kadınların sosyal-ekonomik hayata katılımını sağlamak

Kadının iş gücüne katılımını artırmak için projeler geliştiren kooperatif, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin sunduğu eğitimlere katılarak, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla dayanışma içinde yoluna devam ediyor.