İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 19 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını istedi.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

YSK SAAT 14.00 İTİBARIYLA TOPLANDI

Mahkeme kararının ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı.

İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK, kararını vermek üzere saat 14.00’te toplandı.

KARAR VERİLDİ: CHP İSTANBUL OLAĞAN İL KONGRESİ YAPILACAK

Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek açıklama yaptı.