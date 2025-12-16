Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, yeni dönemde de oda başkanlığına aday oldu.

2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan esnaf odalarının Genel Kurulu’nda tekrar Oda Başkanlığına aday olduğunu duyuran Yücel Şahin, oda seçimlerinin şimdiden Çorumlu tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yücel Şahin, bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de marangoz esnafının taleplerini öncelik alacaklarını, birlik ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.