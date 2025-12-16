Kuzey Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “İş’te Kadınlar Zirvede” programı 12–13 Aralık 2025 tarihlerinde Girne Acapulco Resort’ta gerçekleştirildi.

Ana teması “dayanıklılık” olan zirve, iş dünyasından akademiye, sivil toplumdan sanata uzanan çok disiplinli yapısıyla iki gün boyunca ilham verici oturumlara ev sahipliği yaptı.

Kadın liderliğinin bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde dayanıklılıkla nasıl güçlendirilebileceğinin ele alındığı zirve, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere farklı ülkelerden üst düzey yöneticileri, girişimcileri, kanaat önderlerini ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirveye, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Semrin Kaleli, GİKAD’ın davetlisi olarak katıldı.

Çorum’u İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz ve Genç ORKASİFED Bölge Lideri Selin Soylu temsil etti.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, iki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda dayanıklılığın yalnızca kriz anlarına özgü bir kavram değil, sürdürülebilir kalkınmanın, kurumsal devamlılığın ve toplumsal refahın temel yapı taşı olduğuna dikkat çekti.

Zirvenin ilk gününde, Zuhal Mansfield ‘Krizden Güce Yolculuk’, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ‘Hikâye Hasadı’,

Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ‘Eğitimde Dayanıklılık’, Esra Oflaz ‘Dayanıklı İnsan’, Gonca Vuslateri, ‘Sanatta Dayanıklılık’, A.Şerif İzgören, ‘İklim Dayanıklılığı’, Leyla Alaton, ‘Kurumsal Dayanıklılık’, Alphan Manas, ‘Dijital Çağda Dayanıklılık’ başlıklarında sunumlar gerçekleştirdiler.

İş dünyasının önde gelen kadın liderleri, akademisyenler ve uzmanlar, kişisel deneyimlerini ve kurumsal başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

İkinci gün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Türkonfed Başkan Yardımcısı Emine Erdem, FCEM Dünya Başkanı Marie Chiristine Oghly ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı ve zirvenin ev sahibi İçim Çağıner Kavuklu’nun açılış konuşmaları ile başlayan zirve programı dayanıklı liderlik, stratejik öngörü, dijital çağda birey, aile ve işletmelerin dayanıklılığı, sosyal etki ve sivil toplumda birlikte dayanıklılık temaları öne çıktı.

Türkiye’deki kadın başkanlar ile yapılan yuvarlak masa toplantıları ve etkileşimli oturumlarla, dayanıklılığın kolektif bir değer olduğu vurgulandı.

Zirvede, iş dünyasının, akademinin, kamu ve sivil toplumun önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Oturumlarda kadınların liderlik yolculuklarında karşılaştıkları yapısal zorluklar, belirsizlik dönemlerinde stratejik karar alma becerileri ve geleceğe hazırlanma kapasitesi çok boyutlu olarak ele alındı.

Katılımcılar, dayanıklılığın yalnızca bireysel bir özellik değil, doğru yönetişim, güçlü kurumlar ve kapsayıcı toplumsal yapılarla mümkün olabileceği konusunda ortak bir anlayışta buluştu.

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs GİKAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İş’te Kadınlar Zirvede V, içerik derinliği ve temsil gücüyle son derece kıymetli bir buluşma oldu. Dayanıklılık; bugün yalnızca bireylerin değil, kurumların, şehirlerin ve bölgelerin geleceğini belirleyen stratejik bir kavramdır. Kadınların bu sürecin merkezinde yer alması ise toplumsal dönüşüm açısından hayati önemdedir. Bu vizyoner organizasyon ve güçlü birlikteliği kuran ve destekleyen başta Kıbrıs GİKAD Başkanı İçim Başkana ve Türkonfed Başkan Yardımcısı Emine Başkan’a, Kıbrıs GİKAD Yönetimine ve tüm kadınlarımıza sonsuz minnettarlığımı sunuyor ve yürekten kutluyorum. ORKASİFED olarak, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Girişimci Kadınları ile daha güçlü iş birlikleri yapacağımızın altını çizmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatanımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İş’te Kadınlar Zirvede V, güçlü oturumları, nitelikli katılımcı profili ve çok paydaşlı yaklaşımıyla; kadın liderliğinin dayanıklılık ekseninde nasıl daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yön verebileceğini somut örneklerle ortaya koydu. Zirve, kadınların iş dünyasında, sivil toplumda ve toplumsal yaşamda dönüştürücü rolünü güçlendiren önemli bir platform olarak hafızalarda yer etti.”

