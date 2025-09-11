Çorum'da hayırsever vatandaş Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatına yüklü miktarda bağışta bulundu.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı vatandaşların bağışlarıyla yükselmeye devam ediyor.

Geçmişte aynı kursa sık sık bağışta bulunan Çorumlu hayırsever Sadık Gevşek, Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı için yüklü miktarda bağışta bulundu.

Müftülüğe giderek bağışını TDV Çorum Şubesi'ne teslim eden hayırsever Sadık Gevşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım makamında ziyaret etti.

Burada kendisine bağış makbuzunu teslim eden Müftü, hayırsevere teşekkür ederek, hayrının kabulünü yüce mevladan niyaz etti.

Ziyarette, Hıdırlık Kur'an kursu öğreticisi Hidayet Sert ve TDV Çorum Şube Görevlisi Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.