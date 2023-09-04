Türkiye Ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %3,8 büyüdü. İlk çeyrekteki büyüme %3,9 olarak revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayının son günü seans açılışı ile birlikte açıklanan verilere göre piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda bir büyüme kaydedilirken, çeyreklik bazda ise ülke ekonomisi bir önceki çeyrekteki %0,1’lik daralmanın ardından %3,5 oranında büyüme gerçekleştirdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme ise %5,0 olarak kaydedildi. Açıklanan raporun alt detaylarına baktığımızda özellikle hizmet sektöründeki büyüme rakamlarının öncülük ettiği gözleniyor. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları da yılın 2. çeyreğinde büyümeyi destekledi. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,6 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme verilerinin ardından yapmış olduğu değerlendirmede; "Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir. " ifadesine yer verdi. İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam edileceğini belirtirken kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendirdiklerini belirtti.

Haftanın ilk işlem günü Pazartesi saat 10.00’da ise yurtiçinde enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK tarafından Ağustos ayının başında açıklanan 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre; aylık %9,49 oranında artan enflasyon piyasa beklentisinin de üzerinde kalmıştı. Temmuz ayında enflasyon verilerinde ücret zamları, vergi artışları ve kurdaki yukarı yönlü hareket etkili olmuştu. Temmuz ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon ise bir önceki aya kıyasla 9,62 puan artarak %47,83 düzeyinde gerçekleşmişti. Temmuz ayı aylık ve yıllık enflasyona gıda ve ulaştırma grubunun etkisi büyük olmuştur. Foreks Haber’in toplam 14 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği Ağustos ayı enflasyon anketi sonuçlarına göre; ortalama beklentiler enflasyonun aylık bazda %7,42, yıllık bazda ise %56,55 seviyesi etrafında şekilleniyor. 2023 yılı sonu beklentisinde ise 11 kurumun tahminlerini ilettiği ankette %66,09 seviyesi ön plana çıkıyor. Piyasa beklentisi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen yılın Üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısında revize edilen yılsonu beklentisi %58’in üzerinde yer alıyor.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 8 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu açıklayacak. Bu yıl 17 Mart’ta açıkladığı bir önceki değerlendirmesinde kuruluş Türkiye’nin kredi notunu “B” ve not görünümünü “negatif” olarak sabit bırakmış herhangi bir değişikliğe gitmemişti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği ifade edilmişti. Bu hafta Cuma günü yapacağı değerlendirmesinde beklentimiz kredi notunun “B” olarak korunması olurken negatif olan görünümün son dönemdeki ekonomik faaliyetler ve düşen CDS’lerin etkisiyle pozitife çevrilmesi bekleniyor. Bir sonraki kredi notu değerlendirmesi S&P Global tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yılın son kredi notu değerlemesi ise 15 Aralık’ta Moody’s tarafından açıklanacak. Buradaki beklentiler de kredi notunda iyileştirilmeye gidilmesi yönünde şekilleniyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

ABD tarafında ise hafta genelinde yoğun veri akışı takip edildi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %2,1 büyüme gösterirken beklentilerden düşük gelen veri sonrası yılsonu büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdüğü kaydedilmişti. Devlet verilerinden 2 gün önce açıklanan ve tarım dışı istihdam raporu öncesinde iyi bir gösterge olarak takip edilen ADP Tarım Dışı İstihdam verileri de 195K beklentisinin altında kalırken bir önceki 371K verisine göre epey geriledi. Her iki veri de beklentilerin altında kaldı. Ardından açıklanan kişisel tüketim giderleri beklentilere paralellik gösterirken haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin altında gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Beklentilerin altında artan verinin bu dönemde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu ve Fed tarafından öncü enflasyon göstergesi olarak takip edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye revize edildi. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetmişti.

Son olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed’in faiz kararında da son derece etkili olmasını beklediğimiz Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edildi. ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tarım Dışı İstihdam Ağustos’ta 187 bin kişi olarak açıklanırken 170 bin kişi beklentisinin de üzerinde yer aldı. Temmuz verisi ise 187 binden 157 bine revize edildi. Hafta ortasında açıklanan ADP istihdam raporu sonuçlarına göre verilerde uyumsuzluk yaşandığı gözlendi. Bölgede işsizlik oranı ise %3,5 olan beklentinin üzerinde %3,8’e yükseldi. Hafta boyunca açıklanan veriler ABD ekonomisinde yavaşlama ve soğuma belirtilerini desteklerken ve Fed’in Eylül ayında faizi sabit bırakacağına dair yükselen beklenti dolar talebinde kısmi düşüşlere neden oldu. İşgücü piyasasına ışık tutan verilerin hemen ardından Dolar Endeksi %0,2 düşerken ABD 10 yıllık tahvil faizi 1,60 baz puan azalışla %4,07 seviyesinde yer aldı. ABD endeks vadelileri kazançlarını artırırken, parite tarafında doların geri çekilmesiyle %0,2’lik artışla 1,0868 seviyesinde fiyatlama gözlendi. Kıymetli maden tarafında ise spot piyasada altının onsu %0,6 artış gördü. Son açıklanan veriler sonrasında Fed’in Eylül toplantısında faiz artışına gitme ihtimali azalırken, borsalarda pozitif görünüm ile haftalık kapanış gerçekleşti.

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