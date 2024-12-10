Yurtlig Masa Tenisi il birinciliği tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlig il birinciliğinde masa tenisi müsabakaları Hayrettin Karaman Kız Yurdu’nda yapıldı.

7-8 Aralık tarihlerinde yapılan il birinciliğinde 16 kadın 18 erkek toplam 34 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda İmran Gülben Kılınç birinci Sıla Akbaba ikinci Merve Akbaba üçüncü olurken Nihal Bayrak ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Erkeklerde ise İshak Talha Arslan birinci olurken Taha Düğmeci ikinci Amir Eren Düzgüner üçüncü olurken Safa Kiraz ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödüllerini Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir ve diğer davetliler tarafından verildi.