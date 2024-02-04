Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gençlerbirliği maçının ardından, "Yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz, hemen toparlanmalıyız" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, iki takım için de zorluk derecesi ve mücadele gücü yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Hafta başından beri bunu tahmin ediyorduk ve oyuncularımızla bunu paylaştık. Yakaladığımız bir trend yükseliş var, onu devam ettirmek istiyorduk. Kazanma alışkanlığını devam eden bir Çorum FK olarak devam etmek istiyorduk, yolumuza gitmek istiyorduk. Maça bu anlamla, bu önemle geldik. Maçın battığınız zaman 90 dakika boyunca hem Gençlerbirliği açısından etkili yanları var. Hem bizim tarafımızdan etkili yanları var ama özellikle 45 ile 58 kırmızı kartı yediğimiz dakikaya kadar ki bölümde oyun üstünlüğünü ele geçirip oradan sonra çözülebilecek pozisyonlarda bulduk" diye konuştu.

"Hemen toparlanmalıyız"

58. dakikada kırmızı kart görmelerine rağmen de oynamaya çalıştıklarını ifade eden Özbalta, "Ama tabii ki artık günümüz futbolunda 10’a 11 oynamak her takım için kolay olmuyor. Bu çok dev kulüplerin yapabileceği bir organizasyon oluyor. Yani 10’a 11 kaldıktan sonra. Uzatmalarla beraber bir 37 dakikalık bölüm gerçekten oyuncular oyunu tutmasını da bildiler. Yine pas yapmasını da bildiler. Pozisyon arayışımız da oldu ama tabii onu ararken birkaç tane değişiklik yaptık. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hem de buraya gelen Çorum FK taraftarlarını Ankara’da da çok Çorumlu var onlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani bizi gelip desteklediler. Bu hafta da biz de maç kazanmak istiyorduk ama dediğim gibi planlarımızı bozan bir kart, futbolun içinde bunlar var. Yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz, hemen toparlanmalıyız" şeklinde konuştu.