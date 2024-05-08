Türkiye’nin marka bisikletlerinin buluştuğu Çorum Bisiklet Dünyası, yaza özel kampanya başlatarak tüm bisiklet çeşitlerinde yüzde 11 indirim kampanyası başlattı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A adresinde hizmet veren Çorum Bisiklet Dünyası, yaz ayına girdiğimiz şu günlerde bisikletseverler için özel bir kampanya başlattı.

TÜM BİSİKLET ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 11 İNDİRİM

Çorum Bisiklet Dünyası Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı amaçlayarak bu yıl 11’incisi düzenlenen “Yeşilay Bisiklet Turu”nun 11’nci turuna istinaden tüm bisiklet çeşitlerinde yüzde 11 kampanya başlattıklarını söyledi.

YEŞİLAY’A TEŞEKKÜR

Sağlıklı yaşamı ve insanları bisiklete teşvik etmelerinden dolayı Yeşilay’a teşekkür eden Özarslan, “Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder’e Bisiklet Turu’nda bizlere sponsorluk fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz.

KREDİ KARTLARINA TAKSİT İMKÂNI

Çorum halkının bisiklete daha kolay ulaşabilmesi için, bizlerde kârımızdan fedakârlık yaparak yeni bir kampanya başlattık. Bisiklet çeşitlerimiz Ümit, Corelli ve Kron Bisiklet markalarımızdan oluşuyor. Elektrikli-elektriksiz bisiklet çeşitleri, şarjlı motor çeşitleri ile Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Babyhope çocuk gereçleri ürünlerimizde de indirimler ve fırsatlar devam ediyor. Kredi kartlarına taksit imkânı kolaylığı da sağlıyoruz. ” dedi.

BİSİKLET TUTKUNLARINI KAMPANYADAN YARARLANMAYA DAVET ETTİ

Özarslan, kampanyadan yararlanmak isteyen bisiklet tutkunlarını Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A adresindeki mağazalarına beklediklerini ifade ederek, tüm bisikletlerin görsellerini ve özelliklerini www.corumbisikletdunyasi.com.tr adresinden ulaşabileceklerini söyledi.