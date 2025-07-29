Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Topuk Yaylası tesislerde sabah dayanıklılık akşam ise taktik çalışma yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın sabah saat 09’da tesis sahasında yaptığı antrenmana kırmızı takımın yeni transferleri de katıldı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışma dinamik ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra iki grup halinde dar alanda pas ile devam etti.

Son bölümde ise tempolu dayanıklılık koşuları ile futbolculara fiziksel yükleme devam etti.

Çorum FK günün ikinci antrenmanı için saat 18’de tesis sahasına çıktı.

Bu antrenman teknik ısınma ile başladı ve ardından 5x2 taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam daha sonra önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma yaptırdı.

Bu çalışmada hazırlık maçlarında gördükleri eksikler konusunda uyarılarda bulunan Tam son bölümde ise yarı sahada oyun oynatarak çalışmayı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Çorum FK dördüncü hazırlık maçında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak.