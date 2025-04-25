Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastane kantinleri, marketler ve okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan kantinin yanı sıra Onkoloji Hastanesi yanında bulunan kantin ve Yeni Spor Salonu içerisinde faaliyet gösteren kantinde denetimlerde bulundu.

Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihlerini inceledi ve hijyen standartlarına uygunluğunu denetledi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmesi için fiyat ve hijyen kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hastanelerin yanı sıra okul kantinlerindeki denetimlerimize de devam ediyor, çocuklarımızın güvenli gıdaya erişimi için titizlikle çalışıyoruz” denildi.