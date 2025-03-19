Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda pide gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlığını korumak amacıyla Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayında da rutin denetimlerine devam eden Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pide üretimi yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerin zemin temizliği, pide ve ekmek fiyat listesi ve gramajları olmak üzere dikkat edilmesi gereken unsurları inceledi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde gramaj konusunda eksikliğe rastlamazken denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.