Çorum'un en köklü okullarından merkez Zafer İlkokulu'nun yeni binası geçtiğimiz ay tamamlandı.

Okul 2024-2025 eğitim sezonunda faaliyete başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülke genelinde yapılan deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkılan Çorum Merkez Zafer İlkokulu yeniden yapıldı.

2022 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alınan Çorum Merkez Zafer İlkokulu Yapımı İnşaatı Gülabibey Mahallesi 3290,98 m2 yüzölçümlü arsa üzerine 12 derslikli 4 kattan oluşan (Zemin ve 3 adet Normal Kat), çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, okul öncesi 2 adet sınıf, fen dersliği ve görsel sanatlar odası yapılacak şeklinde planlandı. Taban alanı 577 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 2537 m2 olarak inşa edildi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Zafer İlkokulu 2022 tarihinde ihale edilirken, sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih 25 Aralık 2023 olarak belirlendi. Yüklenici firma inşaatı öngörülen tarihte bitirirken, geçici kabul işlemleri 5 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Zafer İlkokulu 2024-2025 eğitim yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacak.