MURAT ÇETİN

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan bir açıklamaya yaparak 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekleyeceklerini açıkladı.

İkinci tur seçimlerinde Türk milliyetçilerinin doğru tercihi sağlam irade ile yapacağını belirten Onan, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkkat çekerek isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini kaydetti

'Zafer Partisi olarak Türk milliyetçiliği fikrine inanan bireyler olarak bizler milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevimizi yerine getirdik' diyen Onan; "İkinci tur seçimlerde Türk milliyetçileri doğru tercihi sağlam iradeleri ile yapacaktır. 'Kimi destekliyoruz? Kimi destekliyorsunuz?' sorularının cevabı yaşadığımız sosyal ve ekonomik sorunların hâl-i pür melalinde karşılık bulmaktadır." ifadelerini kullandı