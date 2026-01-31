Savunma ve havacılık sanayiinde 2025 yılı ihracat şampiyonunun Arca olmasının yansımaları devam ediyor.

5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında yapılan değerlendirmede, sektörün 2025 yılında en fazla ihracat yapan 1. Firması ARCA Savunma oldu.

Milliyet Yazarı Zafer Şahin, herkesin 2025 ihracat şampiyonunun Çorum’dan çıkmasına şaşırdığını belirtirken, “Bu şaşıranlar “Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz” sözünden habersiz olanlar:)”dedi.

İşte tecrübeli gazeteci Zafer Şahin’in o yorumu:

“Herkes savunma sanayiinin 2025 ihracat şampiyonunun Çorum’dan çıkmasına şaşırıyor.

Bu şaşıranlar “Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz” sözünden habersiz olanlar:)

Şaka bir yana sadede ARCA ile değil ilk 10’daki firmalarımızın hepsiyle gurur duyuyoruz ve Yozgat’tan, Kayseri’den, Konya’dan, Kırıkkale’den Kırşehir’den de aynı başarıyı bekliyoruz. Gelecek savunma ve havacılık sektöründe.”