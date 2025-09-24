S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri sözü tutmak için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor.

Çorum Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Zanaatkarlar Kooperatifi’nde iş yerlerinin de tamamlanmasıyla birlikte taşınma süreci de başlamış olacak.

Çorum’un önünü açmak ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri sözü tutmak için gece mesaisi yapmaya başlayan Zanaatkarlar Kooperatifi yönetici ve yüklenici firma yetkilileri, çalışmaların ay sonuna kadar biteceğinin müjdesini verdi.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Yönetim Kurulu üyesi Numan Özçetin ve yüklenici firma yetkilisi İrfan Yaşar, dün akşam gece mesaisi yapan işçileri ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylık dilediler.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın esnafa verdiği sözü tuttuğunu hatırlatarak, şimdi ise Başkan Aşgın’a kendilerinin verdiği sözü tutmak için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hak sahibi esnaflar adına teşekkür eden Mustafa Fındıkcı, Eylül ayı sonuna kadar 250 iş yerini taşınmaya hazır hale getireceklerini dile getirdi. Fındıkcı, Başkan Aşgın’ın da desteği ile Çorum’a bölgenin en büyük sanayi sitesini kazandıracaklarını ve böylelikle şehrin tıkanan damarlarının tek tek açılacağını sözlerine ekledi.