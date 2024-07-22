Çorum FK’ya Zargo Toure’den kötü haber. Tecrübeli futbolcunun alt adalesindeki sakatlık sertleşme ve yırtık nedeni ile 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Çorum’da yapılan ilk etap kampta sakatlanan Zargo’nın çekilen MR sonucuna on gün takımla çalışayacağı açıklandı. Zargo Tourenin on günlük sürede özel program dahilinde çalışma yapacağı daha sonra takıma katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon play-off yarı firal maçının ardından bir maç ceza alan Zargo Toure bu sezonin ilk maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta tecrübeli futbolcunun on günlük takımdan ayrı kalması nedeni ile ligin ilk iki üç haftasında tam performans gösteremeyeceğini belirterek onu en iyi şekilde sahalara döndürmek istediklerini belirtti.