Ahlatcı Çorum FK’da Zargo Toure ilk kez takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Sezon başında birinci kaptan olan Murat Yıldırım’ın devre arasında futbolu bırakarak ayrılmasının ardından Ferhat Yazgat kaptan olarak maçlara çıkmaya başladı.

Ferhat Yazgan’ın Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görmesi ve cezalı olması nedeni ile Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor ile oynadığı maçta kaptan olarak sahaya Zargo Toure çıktı.

Tecrübeli isim kırmızı siyahlı takımda kaptan olarak sahaya çıkan ilk yabancı isim olarakta tarihe geçti.

Zargo Toure kaptan olarak çıktığı ilk maçta sahadaki performansı ile beğenilen iki üç isimden birisi oldu.