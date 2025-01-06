Çorum FK’da Zargo Toure Urfaspor maçı öncesi ısınma sırasında ağrıları artınca kadrodan çıkarıldı.

Hafta boyunca alt adalesindeki ağrı nedeni ile antrenmanlara çıkmayan Zargo Toure Urfaspor maçı öncesi onbirde oynamak için ısınmaya çıktı. Ancak ısınma sırasında ağrıları devam edince kadrodan çıkarıldı.

Stoper mevkiindeki kadrosundaki dört futbolcunun da sakat ve cezalı olması nedeni ile kırmızı siyahlı takım Urfaspor maçına üçlü savunma bloğunda Erkan Kaş, Atakan Akkaynak ve Kerem Kalafat ile başladı.

Zargo Toure’nin bu hafta sonu İstanbulspor maçına kadar tedavi sürecinin devam etmesi ve bu karşılaşmada oynaması bekleniyor