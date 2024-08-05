Ahlatcı Çorum FK’da ligin ilk maçı öncesinde iki futbolcu cezalı durumda. Zargo Toure ve Tunahan Ergül pazartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında bu iki futbolcu cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasını giyen Zargo Toure takımının play-off yarı final maçının ardından yaşanan olaylarda rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile bir maç ve 19.500 lira para cezası verilmişti. Zargo Toure ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon 1461 Trabzon takımından transfer ettiği Tunahan Ergül de Iğdırspor ile oynanan play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeni ile iki maç ceza aldı. Tunahan Ergül ligde ilk iki hafta Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.