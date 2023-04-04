Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, seçim çalışmaları kapsamında teravih namazından sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Karapıçak, Çamlıca Gençlik Kıraathanesi, Berk Kıraathanesi, Kardeşler Çay Ocağı'na uğrayarak, vatandaşlarla çay içip hasbihal yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Karapıçak, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek vatandaşlardan tam destek isterken, “Millete yıkımı vaad eden zillete karşı Cumhur İttifakınımızın birliğini hep birlikte haykıralım.” dedi.

Başkan Karapıçak, Çorum halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmeleri temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)