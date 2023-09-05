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Yıkılan Halk Bankası’nın bulunduğu alanda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kent Meydanı projesiyle ilgili çalışmaların adım adım devam ettiğini belirterek, Çöplü Arastası’nın birinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.” dedi

Tarihi Çorum Meydanı projesinin en önemli adımlarından birini daha önümüzdeki hafta sonu atacaklarını aktaran Aşgın; “

“Tarihi Meydan projemizi 2 etaba böldük. Halk Bankası’nın yıkıldığı yerden Ziraat Bankası’na kadar olan 6 500 metrekarelik alanı ilk etap olarak planladık ve ihalesini yaptık. İtiraz süresi Pazartesi günü doluyor, bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta firma ile sözleşmemizi imzalayıp, 3 ay içinde meydan projemizin bu kısmını tamamlamış olacağız. Burada oturma alanları, fıskiyeli sularımız, yeşil alanlarımız olacak. Tarihimize, kültürümüze, şehrimizin dokusuna uygun güzel bir proje olacak. Ziraat Bankası binasının yıkımı ile projemizin önündeki bir büyük engeli daha kaldırmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı