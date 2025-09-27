Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez Köy Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yıldırım Külcü ve muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyarette taleplerini dinledi.

Köyleri sık sık ziyaret ettiğini belirten Tahtasız, yol, su, altyapı, internet, sağlık ocağı gibi ortak sorunlarının olduğunu dile getirerek, “Muhtarlarımızla sürekli istişarede bulunarak köylerimizin ve köylülerimizin sorunlarını, taleplerini gündem getiriyor çözüm arıyoruz” dedi.

Bu sorunların yanısıra bu sene çiftçilerin kuraklık ve zirai dondan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Tahtasız, zirai don nedeniyle taahhüt edilen desteğin hala çiftçilerin hesabına yatmadığını hatırlatarak, “TARSİM sigortası olmayana kuraklık ödemesi de yapılmıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz hem maddi hem de manevi açıdan kötü bir yıl geçiriyor. Çiftçilerin çoğu banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemedi.

Her türlü zorluğa rağmen üretmeye çalışan çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak ertelenmesi çiftçimizin öncelikli talebidir” diye konuştu.