Zirve Sürücü Kursu Kurucusu Nihat Polat, Direksiyon Eğitmeni Umut Çağıl ve eğitim kadrosunda görev alan kurs hocaları, Trafik Haftası nedeniyle Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Nuri Güneş’i 'trafik haftası dolayısıyla kutlama ziyareti yapan Zirve Sürücü Kursu yöneticileri, Çağlar ve Güneş’in şahsında tüm sürücü ve yayaların Trafik Haftası’nı tebrik etti.