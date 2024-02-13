1. Amatör Küme’de son iki maç öncesinde zirvede ligde kalma yolunda yarış devam ediyor.

Şampiyonluk için Gülabibeyspor ile Mimar Sinan ligde kalmak için ise Alaca Belediyespor ve Kargıserispor takımlarının mücadelesi son iki haftada da devam edecek.

Haftaya lider giren Gülabibeyspor, Ulukavakspor önünde ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanarak son iki maça lider olarak girmeyi başardı.

Takipcisi Mimar Sinan Gençlikspor ise Kültürspor önünde sonuca ilk yarıda bulduğu gollerle gitti ve 4-2 kazanarak takibini sürdürdü.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ise Kargıserispor sahasında İskilipspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kazanması halinde ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip olacak Kargıserispor rakibi önünde bir puanla ayrılınca umutlarını son iki maça bıraktı.

Alaca belediyespor ise son transferlerin ardından yakaladığı çıkışı evinde konuk ettiği İskilipgücüspor karşısında da sürdürdü ve 6-0 galip gelerek umutlarını son iki maça taşımayı başardı.

Ligin 13. hafta maçlarında lider Gülabibeyspor İskilipspor deplasmanında takipcisi Mimar Sinan ise İskilipgücüspor karşısında galibiyet serisini devam ettirmek iskeyecek.

Alt sıraları ilgilendiren iki maçta ise Kargıserispor Kültürspor, Alaca belediyespor ise Ulukavakspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Tüm maçlar aynı saatte

İl Tertip Kurulu gerek şampiyonluk gerekse ligde kalma mücadelesinin kızıştığı son iki hafta maçlarını aynı saate aldı.

Buna göre Ulukavakspor- Alaca Belediyespor maçı Nazmi Avluca HE Kültürspor- Kargıserispor maçı İtfaiye, Mimar Sinan-İskilipgücü maçı Devane, İskilipspor-Gülabibey maçı ise İskilip ilçe sahasında oynanacak.