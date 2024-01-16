Beltaş 1. Amatör Küme’de ikinci yarının ilk hafta maçları sonunda zirvede yarış iki takıma düşerken ligde kalma yolunda Alaca Belediyespor işine zora soktu.

İlk yarıyı kayıpsız lider tamamlayan Gülabibeyspor ikinci yarının ilk hafta maçında Kargıserispor deplasmanında 7-0’lık farklı galibiyet ile dönerek kayıpsız liderliğini devam ettirdi. Yarışa devam etmek isteyen iki takımın maçında Mimar Sinan, Ulukavakspor önünde 6-1 kazanarak yarışa devam dedi. Ulukavakspor devre arasında kadrosundaki tecrübeli isimleri başka kulüplere gönderdi ve ikinci yarıya daha genç bir kadro ile devam edecek.

Haftanın ligde kalma yolunda mücadele eden iki takımın maçında ise devre arasında kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Alaca Belediyespor puan olarak kendisine en yakın rakibi HE Kültürspor önünde ilk yarıda iyi mücadele etti ancak ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 4-0 mağlup olarak ligde sekiçinci maçından da puansız ayrıldı.

İkinci yarının ilk haftasında oynanan İskilip derbisinde ise bu kez gülen taraftar İskilipgücüspor oldu. İlk maçta rakibine yinelen İskilipgücü rövanşı tek golle alarak puan sıralamasında beşinci sırada kendine yer buldu.

Ligde dokuzuncu hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Kuşkusuz haftanın en kritik maçında zirvedeki iki takım Gülabibeyspor ile Mimar Sinan aasında oynanacak. Bu maçı Gülabibeyspor kazanması halinde şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek. Mimar Sinan ise bu maçı kazanarak yarışa ortak olmak istiyor.