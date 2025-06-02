Minikler Nazmi Güven Taekwando Turnuvasında tüm sıkletlerde birinciliği kazanan Zirvespor Kulübünden başarılı sporcularına kutlama.

24-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan il birinciliğinde tüm sıkletlerde birinci olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazanan Zirvespor kulübüne Başkan Fahrettin Öztemiz ve antrenörü Halil Özduran tarafından bir kutlama düzenlendi. Törene Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli’de katıldı.

Başarılı sporcular için hazırlanan pasta kesildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kutlamada konuşan Zirvespor Başkanı Fahrettin Öztemiz sporcularını bu başarılarından dolayı kutladı ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

Öztemiz ayrıca antrenör Halil Özduran’ı başarılı çalışmaları nedeni ile tebrik etti.

Taekwando İl Temsilcisi İshak Kepçeli de Zirvespor kulübü başkanı, antrenörü ve sporcuları tebrik etti. Kepçeli başlattıkları alt yapı çalışmalarında elde edilen bu başarının çok önemli olduğunu belirterek Türkiye Şampiyonasında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından şampiyonluk pastası kesildi ve sporcular ve velilere ikramlarda bulunuldu.