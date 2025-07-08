5 kırmızı kartın çıktığı maçta Bolat Harita Mühendislik takımını zor da olsa 3-2 mağlup eden Kurt Elektrik yarı finale adını yazdırdı.

Orta Kuşak Futbol Turnuvası çeyrek final maçında Kurt Elektrik ile Bolat Harita Mühendislik karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2.dakikasında Hakan Baş ile 1-0 öne geçen Kurt Elektrik, 15.dakikada Furkan'ın şık golüne engel olamayınca skor 1-1'e geldi.

28.dakikada Vedat'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getiren Kurt Elektrik, ilk yarının son bölümünde Hakan ile bir gol daha bularak soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda tüm riskleri alan Bolat Harita ileride M.Emin, Furkan ve Salih üçlüsü ile önemli pozisyonlar bulmaya başladı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sol kanattan altı pas üzerine yapılan ortayı iyi takip eden Salih harika bir kafa golü ile skoru 3-2'e getirdi. Kalan sürede zaman zaman yaşanan gerginlikler ve akabinde 57.dakikada çıkan saha içi olayları sonrası Kurt Elektrik'ten 2, Bolat Harita'dan 3 oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol çıkmayınca karşılaşma 3-2 Kurt Elektrik kazandı ve yarı finale yükselen takım oldu.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Muammer Tekmen, Taha Rahmi Atılgan, Hasan Berk Soytemiz.

KURT ELEKTRİK: Yüksel, Mehmet, Alparslan, Ferhat, Ömer Kaplan, Ömer Özgenç, Kenan, Mehmet, Vedat, Hakan Baş, Savaş.

YEDEKLER: Serkan, Yunus, Muharrem, Mustafa, Özcan.

BOLAT HARİTA MÜHENDİSLİK: Berkay, Faruk, Hakan, Sezer, Yasin, Oğuz, M.Emin, Harun, Salih, Furkan, Fevzi.

YEDEKLER: Dursun Ali, İsa, Berat, Alpdoğan, Kürşat, Sefa, Zeynel.

KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 Ömer Özgenç, Hakan Baş (Kurt Elektrik), Furkan, Dursun Ali ve maç sonu Kürşat (Bolat Harita)

GOLLER: Dk.2 ve 28 Hakan Baş, Dk.20 (penaltıdan) Vedat (Kurt Elektrik), Dk.15 Furkan, Dk.34 Salih (Bolat Harita).