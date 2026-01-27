1. Amatör Küme’de beşinci maçlar sonunda şampiyonluğun iki adayı haftayı üçer puanla kapatırken Dodurga Belediye Beyliğispor ise haftanın diğer kazanan takımı oldu.

Geçen hafta şampiyonluk yolundaki tek rakibi Sungurlu Belediyespor deplasmanından üç puanla dönerek önemli bir avantaj yakalayan Mimar Sinanspor beşinci maçında beşinci galibiyetini Ulukavakspor karşısında 9-0 gibi farklı skorla aldı.

Yeşil Siyahlılar beşinci maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Geçen hafta evinde aldığı mağlubiyet ile yara alan Sungurlu Belediyespor ise Alaca Belediyespor deplasmanında aldığı 4-2’lik galibiyet ile moral buldu ve beşinci maçında dördüncü galibiyetini alarak lideri takibini sürdürdü.

Haftanın diğer maçında ise Dodurga Belediye Beyliğispor takımı deplasmanda HE Kültürspor’u 1-0 yenerek ligde oynayarak ilk galibiyetini aldı ve moral buldu.

Ligde perşembe günü kötü hava şartları nedeni ile ertelenen İskilipspor - Mimarspor maçı saat 14’de İskilip ilçe sahasında oynanacak. Ligde yedinci hafta maçları ise 1 şubat pazar günü oynanacak.