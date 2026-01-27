Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası Osmancık’ta bugün başlıyor.

Şampiyonanın teknik toplantısı dün Osmancık Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapıldı. Teknik toplantıya Türkiye Federasyonu As Başkanı Zafer Şahin, Teknik Kurul Başkanı ve Büyükler Milli takım antrenörü Barış Boyar, Merkez Hakem Kurulu üyesi Ahmet Alkaya ve İşitme Engelliler Branş Sorumlusu Ramazan İmamoğlu ile mücadele edecek illerin antrenör ve idarecileri katıldı.

Toplantıda müsabaka sürecine ilişkin teknik bilgilendirmeler yapılırken; antrenörler, kulüp antrenör ve idarecileri ile işitme engelliler tercümanı da toplantıda yer aldı.

Şampiyonaya katılacak tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar dileyen Federasyon As Başkanı Zafer Şahin tüm katılımcılara teşekkür etti.

Şampiyonaya 18 il ve 19 kulüpten toplam 87 sporcu ile birlikte 21 refakatçi, 23 antrenör, 17 idareci ve 8 hakem görev yapacak. Şampiyonada üç federasyon personeli, 3 milli takım antrenörü ve iki Federasyon As Başkanı ile birlikte ilçede toplam 164 misafir edilecek.

Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak Türkiye Şampiyonasında Osmancık Okçulukspor kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Deaflimpik Sporçu Muhammed Mahmut Sert de madalya mücadelesi verecek.