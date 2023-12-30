1. Amatör Küme’de ertelenen beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

Lider Mimar Sinan Gençlikspor İskilipgücüspor deplasmanında mücadele edecek.

Hakem Halil Umut Meler’e fiili saldırı sonrasında Futbol Federasyonu tarafından tüm liglere ara verilmesi nedeni ile oynanamayan beşinci hafta maçları yarın bir merkez dört ilçede oynanacak.

Ligde altı maç sonunda topladığı 15 puanla lider durumda bulunan Mimar Sinan Gençlikspor 6 puanla beşinci sırada bulunan İskilipgücüspor deplasmanında liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.

Bir maç eksiğine rağmen lider Mimar Sinan ile aynı puanla ikinci sırada bulunan Gülabibeyspor ise bu erteleme maçında yarın Devane sahasında İskilipspor’u konuk edecek.

İskilipspor 12 puanla dördüncü sırada ve bu kritik maçı kazanması halinde zirveye ortak olacak.

Gülabibeyspor ise bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek ve son erteleme maçını kazanarak devre arasına lider olarak girmek istiyor.

Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Ulukavakspor ise ilk yarıda beş maçında henüz puanla tanışamayan Alaca Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Haftanın diğer maçında ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım Kargıserispor ile HE Kültürspor takımları Kargı sahasında karşılaşacaklar.