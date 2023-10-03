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HARUN AKKAYA

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Amatör Küme Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında heyecan 9 Ekim'de başlıyor.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı başkanlığındaki toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ve turnuvada mücadele edecek takımlarına temsilcileri katıldılar.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı toplantının açılış konuşmasında Cumhuriyetin 100. Yılı olması amacı ile düzenlediklerini bu turnuvamın centilmence geçmesinin en büyük dilekleri olduğunu söyledi. Maçların kavgadan gürültüden uzak olması dileğinde bulunan Arıcı 'Özellikle antrenör arkadaşlarımızdan çok büyük duyarlılık göstermelerini istiyorum. Turnuvada mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum' dedi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan kura çekimi öncesinde turnuvaya katılmak için altı takımın başvurduğunu söyledi. Turnuvada maçların üçerli iki grupta oynanacağı tek devreli maçlar sonunda birinci olan takımlar şampiyonluk mücadelesi verecekler.

Daha sonra çekilen kura sonucunda A grubu H.E.Kültürspor, Mimar Sinan Gençlikspor ve İskilipgücü'nden oluşurken, B grubunda ise Alaca Belediyespor, Gülabibey Gençlikspor ve Kargıserispor takımları yer aldı. İtfaiye sahasında 9 Ekim pazartesi günü başlayacak turnuvada ilk maçta saat 19'da İskilipgücüspor ile HE Kültürspor karşılaşırken ikinci maçta ise saat 21'de Kargıserispor ile ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak.

İlk günü bay geçen takımlar ikinci gün ilk gün kaybeden takımlar ile karşılaşacak. Turnuvada ikinci hafta maçları 16 Ekim son maçlar ise 23 Ekim pazartesi günü oynanacak. Gruplarında birinci olan iki takım 26 Ekim perşembe günü Cumhuriyet Kupası'nı kazanmak için finalde karşılaşacaklar.