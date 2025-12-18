Arca Çorum FK’da bahis soruşturmasında ceza yiyen futbolculardan Üzeyir ve Kadir Seven gelecek hafta sonu Erzurumspor maçında forma giyebilecek.

Üçer ay ceza alan Arda Hilmi Şengül ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay ise ikinci yarının beşinci haftasında İstanbulspor maçında oynayabilecekler.

Futbol Federasyonu tarafından başlatılan Bahis Soruşturması kapsamında Çorum FK’da 10 Kasım’da açıklanan listede 45’er gün hak mahrumiyeti cezası alan futbolculardan Üzeyir ve Kadir Seven’in cezaları önümüzdeki hafta içinde 25 Aralık’ta sona erecek.

Bu iki futbolcu 28 Aralık pazar günü Erzurumspor ile ilk yarının son maçında Erzurumspor deplasmanında cezalarını tamamlayarak forma giyebilecekler.

Kırmızı Siyahlı takımda üç ay ceza alan futbolcular kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile Arda Hilmi Şengül’ün ise 10 Kasım’da başlayan üç aylık cezaları 10 Şubat’ta bitiyor. Bu iki futbolcu ikinci yarının beşinci haftasında İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyebilecekler.

Çorum FK’da altı ay ceza alan Atakan Cangöz ve 9 ay ceza alan Eren Karadağ ise bu sezon forma giyemeyecekler.