Sosyal meselelere karşı duyarlılığı ile tanınan Kuaför Kenan, bir günlük kazancını Osmancıklı SMA hastası Ege bebeğe bağışlayacak.

TEK UMUT DUYARLI HAYIRSEVERLER

Tedavi sürecinde zamanla yarışan SMA hastası masum bebeklerin tek umudu duyarlı hayırseverlerin çabası olarak öne çıkarken, Kuaför Kenan üzerine düşen sorumluluğu bir kaz daha yerine getirdi.

HEDEF 10 BİN LİRALIK CİRO

Kuaför Kenan’ın çağrısıyla traş olmaya gelen müşteriler de Kuaför Kenan Ahıska’yı tebrik ederek, kampanyaya destek olmanın onurunu yaşadıklarını ifa etti. Kenan Ahıska, bugünün ciro hedefinin 10 bin TL olduğunu bildirdi.

EGE BEBEK ZAMANLA YARIŞIYOR

Tedavi olabilmesi için 97 günlük süresi olan Ege bebeğin ailesi, evlatlarının çektiği acıların son bulup, yaşıtları gibi hayata tutunmasını umutla bekliyor.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI YAPTI

SMA hastalarının tedavisi için büyük rakamların gerektiğine işaret eden Ahıska, “SMA hastalığının pençesinde yaşam mücadelesi veren bebeklerin ve ailelerinin tek umudu olan hayırseverlere, imkanlar ölçüsünde destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Acılar son bulması ve bu masum yavrularımızın kurtulması için destek olalım, sesleri olup destek bulalım.” dedi.