1. Amatör Küme’de ikinci yarı bol gollü ve kırmızı kartlı başladı.

Şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinanspor ve Sungurlu Belediyespor haftayı kayıpsız geçerken ligde kalma yolundaki kritik maçta ise Kültürspor üç puanla haftayı kapattı.

Lider Mimar Sinanspor ligin güçlü takımlarından Alaca Belediyespor önünde ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda bulduğu gollerle zirveyi bırakmadı.

Maçın ilk yarısı Şaban ve Fatih Serkan’ın attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarının başında Yiğit Eymen ile Mimar Sinanspor 2-1 öne geçti.

Maçın 61. dakikasında Okan Kendirci maçın hakemine küfür ettiği için 62. dakikada Mert Şakir Kütük ikinci sarı karttan 65. dakikada İsmail Can Kabataş yardımcı hakemi tehdit ettiği için 65. dakikada Zafer Kılıç ise çift sarı karttan kırmızı kart görünce Alaca Belediyespor sahada yedi kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Mimar Sinan kontrollü oynadı ve 90+1. dakikalarda Yiğit Eymen attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1. Mimar Sinan bu galibiyet ile 24 puanla liderliğini devam ettirdi.

Lig ikincisi Sungurlu Belediyespor ise konuk ettiği İskilipspor’u Mustafa Kalınsazlıoğlu’nun üç golüne Mete Bayrak, Ahmet Acısu, Koray Çiğerci ve Hamza Şahbaz birer gollük katkı verdi ve 7-0 galibiyet ile üç puanın sahibi olarak lideri takibini sürdürdü.

İskilipspor ise bu mağlubiyet ile son sırada kaldı.

Ligde alt sıraları ilgilendiren kritik maçta ise HE Kültürspor ilk dakikalarda yediği golle mağlup duruma düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu iki golle maçı 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve düşme hattından uzaklaştı. Ulukavakspor ise bu mağlubiyet ile 6 puanda kaldı ve düşme hattına en yakın takım oldu.